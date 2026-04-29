RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Беларусь перестала выпускать за границу россиян-призывников

14:05 29.04.2026 Ср
2 мин
Первый российский "уклонист" уже попал в ловушку в Минске
aimg Валерий Ульяненко
Фото: белорусская граница (Getty Images)

Беларусь запустила совместную с РФ базу пограничного контроля, и теперь россиян-призывников с запретом на выезд перестали выпускать за границу.

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси подтвердил, что Минск не выпускает россиян, которым страна-агрессор запретила выезд.

"Если дадут ответ, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к РФ. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе лиц, которым запрещен выезд, мы выпустим", - пояснил он.

Что известно о первом случае

Отмечается, что о первом случае, когда Беларусь запретила выезд россиянину, стало известно 27 апреля. Мужчина, который получил электронную повестку, должен был прибыть на медицинское обследование 29 апреля, после чего в электронном реестре появился запрет на его выезд из РФ.

После этого россиянин попытался выехать за границу через Беларусь сухопутным транспортом, но его сняли с рейса, не предоставив при этом никаких письменных подтверждений.

После этого мужчина добрался поездом до аэропорта Минска, однако там его не пустили на рейс в Тбилиси. Позже он получил отказ в вылете по российскому паспорту в Ереван.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление об очередных попытках России втянуть Беларусь в открытое военное противостояние с Украиной.

По информации разведки, на территории республики активно готовят инфраструктуру: белорусская сторона строит дороги к украинской границе и обустраивает позиции для артиллерии, что указывает на вероятную подготовку к эскалации.

Кроме этого, президент Украины предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от фатальных ошибок. Эксперты отмечают, что Зеленский фактически намекнул на "венесуэльский сценарий", предупредив о неизбежной потере власти и ответственности в случае прямого участия в войне.

В то же время ситуация обостряется и внутренними решениями Беларуси. В частности, Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в ряды Вооруженных сил и пограничной службы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияБеларусьВыезд за границу