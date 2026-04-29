Беларусь перестала выпускать за границу россиян-призывников

Беларусь запустила совместную с РФ базу пограничного контроля, и теперь россиян-призывников с запретом на выезд перестали выпускать за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".
Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси подтвердил, что Минск не выпускает россиян, которым страна-агрессор запретила выезд.
"Если дадут ответ, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к РФ. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе лиц, которым запрещен выезд, мы выпустим", - пояснил он.
Отмечается, что о первом случае, когда Беларусь запретила выезд россиянину, стало известно 27 апреля. Мужчина, который получил электронную повестку, должен был прибыть на медицинское обследование 29 апреля, после чего в электронном реестре появился запрет на его выезд из РФ.
После этого россиянин попытался выехать за границу через Беларусь сухопутным транспортом, но его сняли с рейса, не предоставив при этом никаких письменных подтверждений.
После этого мужчина добрался поездом до аэропорта Минска, однако там его не пустили на рейс в Тбилиси. Позже он получил отказ в вылете по российскому паспорту в Ереван.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление об очередных попытках России втянуть Беларусь в открытое военное противостояние с Украиной.
По информации разведки, на территории республики активно готовят инфраструктуру: белорусская сторона строит дороги к украинской границе и обустраивает позиции для артиллерии, что указывает на вероятную подготовку к эскалации.
Кроме этого, президент Украины предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от фатальных ошибок. Эксперты отмечают, что Зеленский фактически намекнул на "венесуэльский сценарий", предупредив о неизбежной потере власти и ответственности в случае прямого участия в войне.
В то же время ситуация обостряется и внутренними решениями Беларуси. В частности, Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в ряды Вооруженных сил и пограничной службы.