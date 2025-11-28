ua en ru
Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ, - Defense Express

П'ятниця 28 листопада 2025 03:30
UA EN RU
Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ, - Defense Express Фото: крилата ракета LCCM Mk2 (EDR Magazine)
Автор: Марина Балабан

Компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow, що проходила в ОАЕ з 17 по 21 листопада, представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Ця далекобійна ракета призначена для знищення легко- та броньованої техніки, командних машин, машин радіолокаційної розвідки, командних пунктів, літаків на аеродромах, пускових установок ракетних комплексів тощо.

Технічні характеристики ракети

Дальність, на яку може бити ця ракета, становить 500-1000 км, при цьому бойова частина залежно від дальності становить 25-50 кг.

"Тобто йдеться про спробу вписатися у "тренд" на дешеві крилаті ракети, розробка яких зараз набуває популярності на заході, і серед усього у Сполучених Штатах, де шукають дійсно дешевих можливостей для ураження цілей на значні відстані", - зазначють військові аналітики.

Довжина ракети - 3,15 метри, розмах крил - 2,5 метрів, швидкість до 600 км/год, максимальна висота польоту - до 11 500 метрів. Тип системи наведення, яку використовує ракета LCCM Mk2, не розголошується, зазначає видання EDR Magazine.

Ракета призначена для використання як з наземних платформ (катапульти, пускова на шасі легкоброньованих машин та контейнерна пускова), так і з кораблів.

Станом на сьогодні відомо, що у компанії завершили розробку комплексу та крилатої ракети і найближчим часом мають пройти його випробування.

Що відомо про виробника

Виробник ракети - E-System Solutions - заявлений як "білоруська-еміратська компанія".

Водночас одним з російських пропагандистських ресурсів компанія E-System Solutions позиціюється як "нещодавно заснована фахівцями з РБ та ОАЕ" та яка "досі не демонструвала помітних успіхів", пише Defense Express.

"Втім, наприклад, раніше цього року була новина про те, що білоруська компанія із тією ж назвою показала макет зенітного ракетного комплексу "Бук-МБ2К" - і цілком ймовірно, що йдеться про одну й ту ж компанію", - роблять висновок аналітики.

З огляду на те, що в E-System Solutions заявляють, що їхня ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду "українського театру воєнних дій", не виключено, що вона розроблялася із залученням російських фахівців.

"А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням кинути "пил в очі" - мовляв, це спільна білорусько-еміратська розробка і РФ тут ні до чого", - зазначають спеціалісти Defense Express.

Хто бере участь у виробленні зброї для РФ

Як повідомляло РБК-Україна, в ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також розкрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

Третина компаній наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.

Раніше у ГУР розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує українські енергетичні об'єкти.

Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Ракети Білорусь Об'єднані Арабські Емірати
