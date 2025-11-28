ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ, - Defense Express

Пятница 28 ноября 2025 03:30
UA EN RU
Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ, - Defense Express Фото: крылатая ракета LCCM Mk2 (EDR Magazine)
Автор: Марина Балабан

Компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow, проходившей в ОАЭ с 17 по 21 ноября, представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Эта дальнобойная ракета предназначена для уничтожения легко- и бронированной техники, командных машин, машин радиолокационной разведки, командных пунктов, самолетов на аэродромах, пусковых установок ракетных комплексов и тому подобное.

Технические характеристики ракеты

Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг.

"То есть речь идет о попытке вписаться в "тренд" на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния", - отмечают военные аналитики.

Длина ракеты - 3,15 метра, размах крыльев - 2,5 метров, скорость до 600 км/ч, максимальная высота полета - до 11 500 метров. Тип системы наведения, которую использует ракета LCCM Mk2, не разглашается, отмечает издание EDR Magazine.

Ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей.

На сегодня известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания.

Что известно о производителе

Производитель ракеты - E-System Solutions - заявлен как "белорусская-эмиратская компания".

В то же время одним из российских пропагандистских ресурсов компания E-System Solutions позиционируется как "недавно основанная специалистами из РБ и ОАЭ" и которая "до сих пор не демонстрировала заметных успехов", пишет Defense Express.

"Впрочем, например, ранее в этом году была новость о том, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2К" - и вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании", - делают вывод аналитики.

Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта "украинского театра военных действий", не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов.

"А публичную демонстрацию можно объяснить желанием бросить "пыль в глаза" - мол, это совместная белорусско-эмиратская разработка и РФ здесь ни при чем", - отмечают специалисты Defense Express.

Кто участвует в производстве оружия для РФ

Как сообщало РБК-Украина, в ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

Треть компаний пока не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Ранее в ГУР рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует украинские энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракеты Беларусь Объединенные Арабские Эмираты
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает