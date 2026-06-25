Білорусь кличе українців по ягоди. У ДПСУ попередили про небезпеку на кордоні

Нещодавно в Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси - по гриби та ягоди. Проте у ДПСУ нагадали, що таке "тихе полювання" може перетворитись на пастку.
Докладніше про таку пропозицію та коментар щодо неї Державної прикордонної служби України, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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У четвер, 25 червня, прес-служба Прикордонного комітету Білорусі у Telegram повідомила, що "прикордонники готові забезпечити спрощений пропуск жителів України в білоруські ліси":
Зазначається, що за вказівкою президента РБ "пропрацьовуються механізми", які дозволять українським громадянам (за багаторічною традицією) "відвідувати прикордонні території для збирання грибів та ягід у раніше встановлених місцях".
Уточнюється, що білоруські прикордонники "повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск жителів українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області".
За даними Прикордонного комітету, така практика "реалізується не перший рік" (з урахуванням "зацікавленості жителів прикордонних регіонів сусідньої країни").
Повідомляється, що ця категорія громадян України зможе перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску:
"На напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно", - уточнили прикордонники РБ і додали, що "відповідна інформація направлена українській стороні дипломатичними каналами".
Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна нагадав, що зараз "діють обмеження в прикордонні".
"Та й загалом, кордон із Білоруссю - це небезпека в цілому", - констатував він.
Представник ДПСУ пояснив, що йдеться як про загрози для українців на території іншої держави (з боку Білорусі), так і реальні фізичні перешкоди.
"Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусі... Є і подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплення", - повідомив Демченко.
Оцінюючи заяву Прикордонного комітету РБ, речник ДПСУ зауважив, що "це таке, напевно, задобрювання з боку Білорусі, загалом їхньої ситуації".
Адже "вони підтримують Росію у війні проти нашої країни різними способами, в тому числі роботою різних технічних засобів у вигляді ретрансляторів, як це було донедавна".
"І сподіваються, що тим самим Україна... Я не знаю... Пристане на таку пропозицію", - додав Демченко.
Водночас він наголосив, що допоки "Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону - не буде".
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за Росію.
Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито чинить опір Кремлю щодо війни проти України.
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