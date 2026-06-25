Білорусь кличе українців по ягоди. У ДПСУ попередили про небезпеку на кордоні

Головне: Пропозиція Білорусі : про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у заказнику "Ольманські болота" повідомив Прикордонний комітет РБ.

: про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у заказнику "Ольманські болота" повідомив Прикордонний комітет РБ. Деталі : перетинати кордон мешканцям прикордонних населених пунктів пропонують у трьох місцях спрощеного пропуску ("Мутвиця", "Хінічев", "Селище"), на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно.

: перетинати кордон мешканцям прикордонних населених пунктів пропонують у трьох місцях спрощеного пропуску ("Мутвиця", "Хінічев", "Селище"), на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно. Чому це небезпечно: речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав, що кордон із Білоруссю - замінований та укріплений, а сама країна продовжує підтримувати російську агресію, тому жодних змін наразі не передбачається.

Пропозиція Прикордонного комітету Білорусі

У четвер, 25 червня, прес-служба Прикордонного комітету Білорусі у Telegram повідомила, що "прикордонники готові забезпечити спрощений пропуск жителів України в білоруські ліси":

керуючись принципами дружби та добросусідства;

враховуючи потреби простих людей.

Зазначається, що за вказівкою президента РБ "пропрацьовуються механізми", які дозволять українським громадянам (за багаторічною традицією) "відвідувати прикордонні території для збирання грибів та ягід у раніше встановлених місцях".

Уточнюється, що білоруські прикордонники "повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск жителів українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області".

За даними Прикордонного комітету, така практика "реалізується не перший рік" (з урахуванням "зацікавленості жителів прикордонних регіонів сусідньої країни").

Повідомляється, що ця категорія громадян України зможе перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску:

"Мутвиця";

"Хінічев";

"Селище".

"На напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно", - уточнили прикордонники РБ і додали, що "відповідна інформація направлена українській стороні дипломатичними каналами".

Коментар Прикордонної служби України

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна нагадав, що зараз "діють обмеження в прикордонні".

"Та й загалом, кордон із Білоруссю - це небезпека в цілому", - констатував він.

Представник ДПСУ пояснив, що йдеться як про загрози для українців на території іншої держави (з боку Білорусі), так і реальні фізичні перешкоди.

"Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусі... Є і подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплення", - повідомив Демченко.

Оцінюючи заяву Прикордонного комітету РБ, речник ДПСУ зауважив, що "це таке, напевно, задобрювання з боку Білорусі, загалом їхньої ситуації".

Адже "вони підтримують Росію у війні проти нашої країни різними способами, в тому числі роботою різних технічних засобів у вигляді ретрансляторів, як це було донедавна".

"І сподіваються, що тим самим Україна... Я не знаю... Пристане на таку пропозицію", - додав Демченко.

Водночас він наголосив, що допоки "Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону - не буде".