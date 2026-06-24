Кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за Росію, - ISW

Росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що придумав Кремль

ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.

Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.

Як це може виглядати на практиці

Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.

При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.

Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.