"Тихе полювання" без штрафів: кому потрібен лісовий квиток для збору грибів і як отримати

У деяких випадках для збору та легальної заготівлі дикорослих лісових ресурсів - грибів, ягід, горіхів і навіть трав - українцям потрібно отримати спеціальний лісовий квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України.

Кому й навіщо потрібен лісовий квиток

В цілому лісовий квиток - це дозвіл на збір для легальної заготівлі другорядних лісових матеріалів і побічних лісових користувань:

дикорослих плодів;

горіхів;

грибів;

ягід;

трав;

лікарських рослин;

живиці;

кори;

деревної зелені тощо.

При цьому якщо йдеться про збір "лісових багатств" для особистих потреб - отримувати лісовий квиток непотрібно.

Тобто такий дозвіл повинен бути оформлений лише у випадку заготівлі:

для виробничої діяльності;

для комерційної діяльності.

"Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів", - зауважили у Держлісагентстві.

Як оформити лісовий квиток: алгоритм дій

Щоб оформити лісовий квиток, необхідно, перш за все, підготувати відповідну заявку - на використання лісових ресурсів - й вказати:

вид лісокористування (наприклад, заготівля грибів, ягід, кори);

обсяг запланованого використання;

місце проведення заготівлі.

Варто зазначити, що відповідно до статей 72-74 Лісового кодексу України без заподіяння лісам шкоди (у порядку спеціального використання лісових ресурсів) може здійснюватись:

заготівля другорядних лісових матеріалів : живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків;

: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків; заготівля побічних лісових користувань : заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету;

: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету; використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Наступний крок - подати підготовлену заявку:

або до філії ДП "Ліси України";

або до її структурного підрозділу (лісництво, надлісництво).

"На території якого ви плануєте заготівлю", - уточнили у Держлісагентстві.

Після цього потрібно очікувати на рішення.

"Вашу заявку розглянуть інженерно-технічні працівники. Вони звірять її з наявними лімітами та оформлять бланк лісового квитка", - пояснили громадянам.

Повідомляється, що в ньому буде зазначено:

дозволений вид та обсяг ресурсу;

місце заготівлі;

ставку рентної плати та загальну суму рентної плати.

Далі потрібно сплатити рентну плату.

"Після погодження заявки заготівельник має сплатити нормативний збір (рентну плату) до місцевого бюджету. Реквізити для оплати нададуть у філії", - зауважили у Держлісагентстві.

Після підтвердження платежу начальник надлісництва видає лісовий квиток.

При цьому заготівельник має розписатися в журналі обліку отриманих документів та сум сплати.