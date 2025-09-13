"Тихе полювання" без штрафів: кому потрібен лісовий квиток для збору грибів і як отримати
У деяких випадках для збору та легальної заготівлі дикорослих лісових ресурсів - грибів, ягід, горіхів і навіть трав - українцям потрібно отримати спеціальний лісовий квиток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України.
Кому й навіщо потрібен лісовий квиток
В цілому лісовий квиток - це дозвіл на збір для легальної заготівлі другорядних лісових матеріалів і побічних лісових користувань:
- дикорослих плодів;
- горіхів;
- грибів;
- ягід;
- трав;
- лікарських рослин;
- живиці;
- кори;
- деревної зелені тощо.
При цьому якщо йдеться про збір "лісових багатств" для особистих потреб - отримувати лісовий квиток непотрібно.
Тобто такий дозвіл повинен бути оформлений лише у випадку заготівлі:
- для виробничої діяльності;
- для комерційної діяльності.
"Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів", - зауважили у Держлісагентстві.
Як оформити лісовий квиток: алгоритм дій
Щоб оформити лісовий квиток, необхідно, перш за все, підготувати відповідну заявку - на використання лісових ресурсів - й вказати:
- вид лісокористування (наприклад, заготівля грибів, ягід, кори);
- обсяг запланованого використання;
- місце проведення заготівлі.
Варто зазначити, що відповідно до статей 72-74 Лісового кодексу України без заподіяння лісам шкоди (у порядку спеціального використання лісових ресурсів) може здійснюватись:
- заготівля другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків;
- заготівля побічних лісових користувань: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету;
- використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
Наступний крок - подати підготовлену заявку:
- або до філії ДП "Ліси України";
- або до її структурного підрозділу (лісництво, надлісництво).
"На території якого ви плануєте заготівлю", - уточнили у Держлісагентстві.
Після цього потрібно очікувати на рішення.
"Вашу заявку розглянуть інженерно-технічні працівники. Вони звірять її з наявними лімітами та оформлять бланк лісового квитка", - пояснили громадянам.
Повідомляється, що в ньому буде зазначено:
- дозволений вид та обсяг ресурсу;
- місце заготівлі;
- ставку рентної плати та загальну суму рентної плати.
Далі потрібно сплатити рентну плату.
"Після погодження заявки заготівельник має сплатити нормативний збір (рентну плату) до місцевого бюджету. Реквізити для оплати нададуть у філії", - зауважили у Держлісагентстві.
Після підтвердження платежу начальник надлісництва видає лісовий квиток.
При цьому заготівельник має розписатися в журналі обліку отриманих документів та сум сплати.
