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Беларусь зовет украинцев за ягодами. В ГПСУ предупредили об опасности на границе

14:04 25.06.2026 Чт
3 мин
Почему на такие предложения лучше не соглашаться даже ради "щедрого урожая"?
aimg Ирина Костенко aimg Дмитрий Левицкий
Никакие лесные "дары" не стоят рисков на границе (фото иллюстративное: Getty Images)

Недавно в Беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса - за грибами и ягодами. Однако в ГПСУ напомнили, что такая "тихая охота" может превратиться в ловушку.

Подробнее о таком предложении и комментарии насчет него Государственной пограничной службы Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Предложение Беларуси: о готовности организовать упрощенный пропуск украинцев через границу для сбора грибов и ягод в заказнике "Ольманские болота" сообщил Пограничный комитет РБ.
  • Детали: пересекать границу жителям приграничных населенных пунктов предлагают в трех местах упрощенного пропуска ("Мутвица", "Хиничев", "Селище"), на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно.
  • Почему это опасно: спикер ГПСУ Андрей Демченко напомнил, что граница с Беларусью - заминирована и укреплена, а сама страна продолжает поддерживать российскую агрессию, поэтому никаких изменений на данный момент не предвидится.

Предложение Пограничного комитета Беларуси

В четверг, 25 июня, пресс-служба Пограничного комитета Беларуси в Telegram сообщила, что "пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса":

  • руководствуясь принципами дружбы и добрососедства;
  • учитывая потребности простых людей.

Отмечается, что по указанию президента РБ "прорабатываются механизмы", которые позволят украинским гражданам (по многолетней традиции) "посещать пограничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах".

Уточняется, что белорусские пограничники "полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области".

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По данным Пограничного комитета, подобная практика "реализуется не первый год" (с учетом "заинтересованности жителей приграничных регионов соседней страны").

Сообщается, что эта категория граждан Украины сможет пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска:

  • "Мутвица";
  • "Хиничев";
  • "Селище".

"На направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно", - уточнили пограничники РБ и добавили, что "соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам".

Комментарий Пограничной службы Украины

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина напомнил, что сейчас "действуют ограничения в пограничье".

"Да и вообще, граница с Беларусью - это опасность в целом", - констатировал он.

Представитель ГПСУ объяснил, что речь идет как об угрозах для украинцев на территории другого государства (со стороны Беларуси), так и о реальных физических препятствиях.

"Есть и минно-взрывные заграждения на границе с Белоруссией... Есть и дальнейшее наращивание инженерного и фортификационного укрепления", - сообщил Демченко.

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Оценивая заявление Пограничного комитета РБ, спикер ГПСУ отметил, что "это такое, наверное, задабривание со стороны Беларуси, в целом их ситуации".

Ведь "они поддерживают Россию в войне против нашей страны разными способами, в том числе работой различных технических средств в виде ретрансляторов, как это было недавно".

"И надеются, что тем самым Украина... Я не знаю... Примет такое предложение", - добавил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что пока "Беларусь не перестанет поддерживать страну-террористку, никаких изменений по границе - не будет".

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) предположили, что Кремль может объявить белорусам "обязанность" воевать за Россию.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы сопротивляется Кремлю в отношении войны против Украины.

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