Беларусь зовет украинцев за ягодами. В ГПСУ предупредили об опасности на границе

Главное: Предложение Беларуси : о готовности организовать упрощенный пропуск украинцев через границу для сбора грибов и ягод в заказнике "Ольманские болота" сообщил Пограничный комитет РБ.

: о готовности организовать упрощенный пропуск украинцев через границу для сбора грибов и ягод в заказнике "Ольманские болота" сообщил Пограничный комитет РБ. Детали : пересекать границу жителям приграничных населенных пунктов предлагают в трех местах упрощенного пропуска ("Мутвица", "Хиничев", "Селище"), на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно.

: пересекать границу жителям приграничных населенных пунктов предлагают в трех местах упрощенного пропуска ("Мутвица", "Хиничев", "Селище"), на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно. Почему это опасно: спикер ГПСУ Андрей Демченко напомнил, что граница с Беларусью - заминирована и укреплена, а сама страна продолжает поддерживать российскую агрессию, поэтому никаких изменений на данный момент не предвидится.

Предложение Пограничного комитета Беларуси

В четверг, 25 июня, пресс-служба Пограничного комитета Беларуси в Telegram сообщила, что "пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса":

руководствуясь принципами дружбы и добрососедства;

учитывая потребности простых людей.

Отмечается, что по указанию президента РБ "прорабатываются механизмы", которые позволят украинским гражданам (по многолетней традиции) "посещать пограничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах".

Уточняется, что белорусские пограничники "полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области".

По данным Пограничного комитета, подобная практика "реализуется не первый год" (с учетом "заинтересованности жителей приграничных регионов соседней страны").

Сообщается, что эта категория граждан Украины сможет пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска:

"Мутвица";

"Хиничев";

"Селище".

"На направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно", - уточнили пограничники РБ и добавили, что "соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам".

Комментарий Пограничной службы Украины

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина напомнил, что сейчас "действуют ограничения в пограничье".

"Да и вообще, граница с Беларусью - это опасность в целом", - констатировал он.

Представитель ГПСУ объяснил, что речь идет как об угрозах для украинцев на территории другого государства (со стороны Беларуси), так и о реальных физических препятствиях.

"Есть и минно-взрывные заграждения на границе с Белоруссией... Есть и дальнейшее наращивание инженерного и фортификационного укрепления", - сообщил Демченко.

Оценивая заявление Пограничного комитета РБ, спикер ГПСУ отметил, что "это такое, наверное, задабривание со стороны Беларуси, в целом их ситуации".

Ведь "они поддерживают Россию в войне против нашей страны разными способами, в том числе работой различных технических средств в виде ретрансляторов, как это было недавно".

"И надеются, что тем самым Украина... Я не знаю... Примет такое предложение", - добавил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что пока "Беларусь не перестанет поддерживать страну-террористку, никаких изменений по границе - не будет".