Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми, - МЗС

Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих "місць проживання, навчання й оздоровлення" викрадених в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - пише пресслужба.

Щоб уникнути відповідальності посадові особи Білорусі намагаються прикритись міжнародними представниками.

Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ - утриматись від участі в пропагандистській білоруського режиму.

"Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжимо роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей", - додає МЗС.

Викрадення Росією українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна й омбудсмена Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у викраденні українських дітей.

Раніше перша леді України Олена Зеленська заявляла, що РФ вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей.