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Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми, - МИД

Суббота 30 сентября 2023 12:56
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Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми, - МИД Фото: Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь планирует организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" похищенных в оккупированных Лисичанске и Северодонецке детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу Министерства иностранных дел.

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - пишет пресс-служба.

Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Министерство иностранных дел Украины призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск - воздержаться от участия в пропагандистской деятельности белорусского режима.

"Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей", - добавляет МИД.

Похищение Россией украинских детей

17 марта Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львово-Беловой по обвинению в похищении украинских детей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что РФ вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей.

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