Зеленська розповіла, скільки українських дітей депортувала Росія

Вона зазначила, що, за даними соціальних служб, Росія вивезла з України 19,5 тисяч дітей. Хоча самі росіяни заявляють про більші цифри.

"Але насправді дуже важко повертати (дітей, - ред.). Зараз силами українських омбудсменів, правозахисників вдалося повернути тільки 371 дитину. Ми розуміємо, що це настільки мало і наскільки багато роботи попереду. Але це такий делікатний момент. Це ж навіть не території, не кошти - це маленькі люди, які не можуть приймати власні рішення. Тому і механізми мають бути дуже гнучкі і гуманні", - сказала Зеленська.

За словами першої леді, механізми повернення українських дітей ще розробляються, оскільки все, що відбувається зараз навколо цієї теми - це фіксація правопорушень з боку Росії.

"І таких фіксацій і механізмів стосовно цього є багато. Наприклад, спеціальна комісія ОБСЄ створила так званий "московський механізм". Вони зафіксували всі злочини вивезення наших дітей. Спеціальна комісія ООН також зафіксувала численні порушення прав дитини протягом війни, розв'язаної Росією. На Парламентській асамблеї НАТО, яка пройшла в травні, також вони визнали дії Росії в Україні геноцидом, це великий крок", - наголосила вона.

Олена Зеленська нагадала, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Проте це, за її словами, також є фіксацією злочинів РФ. Перша леді вважає, що Україна з міжнародними партнерами повинна шукати та розробляти механізми повернення дітей.

" Тому що якщо агресор не йде на жодні перемовини, не можна навіть отримати від них достовірної інформації, то очікувати, що вони будуть співпрацювати і віддавати нам дітей назад - на жаль, такої можливості ми можемо не дочекатися. Я впевнена, що настільки велика кількість дорослих працює над тим, щоби повернути дітей, що, мені здається, ми маємо обов'язково всі разом знайти такі механізми. Але, на жаль, цей шлях не буде легким і не буде швидким", - сказала дружина президента.

Ордер на арешт Путіна

Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

Тепер країни, які ратифікували Римський статут, повинні арештувати Путіна, якщо він приїде на їхню території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.