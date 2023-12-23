В Білому домі заявили про "глибоку причетність" Ірану до атак на кораблі в Червоному морі

Білий дім стверджу, що Іран був "глибоко причетний" до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі. Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана.

Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чиновниця зазначає, що атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення Силами оборони Ізраїлю операцій в Секторі Газа.

Представники єменського руху атакували комерційне судноплавство в Червоному морі за допомогою безпілотників і ракет, змушуючи вантажовідправників змінювати курс і йти довшими маршрутами навколо південного краю Африки

"Ми знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Це узгоджується з довгостроковою матеріальною підтримкою Ірану та заохоченням дестабілізуючих дій хуситів у регіоні", - сказала Вотсон.

Речниця Білого дому з питань національної безпеки додала, що "е міжнародний виклик, який вимагає колективних дій".

Між тим слід зауважити, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.

Атаки хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На тому тижні крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі. Додамо, що вже понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, яку очолюють США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.