В Белом доме заявили о "глубокой причастности" Ирана к атакам на корабли в Красном море

Белый дом утверждает, что Иран был "глубоко причастен" к планированию операций йеменских хуситов против коммерческих судов в Красном море. Для совершения атак на корабли были критически важны разведывательные данные Тегерана.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Чиновница отмечает, что атаки поддерживаемых Ираном хуситов направлены на поддержку палестинцев на фоне проведения Силами обороны Израиля операций в Секторе Газа.

Представители йеменского движения атаковали коммерческое судоходство в Красном море с помощью беспилотников и ракет, заставляя грузоотправителей менять курс и идти по более длинным маршрутам вокруг южного края Африки.

"Мы знаем, что Иран активно участвовал в планировании операций против коммерческих судов в Красном море. Это согласуется с долгосрочной материальной поддержкой Ирана и поощрением дестабилизирующих действий хуситов в регионе", - сказала Уотсон.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности добавила, что "есть международный вызов, требующий коллективных действий".

Между тем, следует отметить, что Иран отрицает причастность к атакам хуситов в Красном море.

Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море

Напомним, с ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

На прошлой неделе крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Добавим, что уже более 20 стран согласились присоединиться к возглавляемой США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.