У Білому домі завершилася зустріч Зеленського, Трампа і лідерів ЄС, але є нюанс

Вівторок 19 серпня 2025 00:15
У Білому домі завершилася зустріч Зеленського, Трампа і лідерів ЄС, але є нюанс Фото: переговори завершилися, але лідери залишаються в Білому домі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Вашингтоні завершилася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським та лідерами низки країн ЄС. Однак лідери залишаються у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

За його словами, попри завершення переговорів, лідери залишаються у приміщенні Білого дому для продовження діалогу, можливо, в іншому форматі.

За даними видання Sky News, лідери перемістилися до Овального кабінету.

Переговори у Вашингтоні

В понеділок, 18 серпня, у Білому домі відбуваються переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і низкою європейських лідерів.

Темою зустрічі лідерів стали перспективи завершення війни України з Росією.

Перед цим у Білому домі відбулися двосторонні переговори Зеленського і Трампа.

Під час зустрічі Трамп заявив, що найближчим часом союзники запропонують питання гарантій безпеки для України.

За словами американського лідера, свої гарантії безпеки погодився дати російський диктатор Володимир Путін.

Крім того, Трамп заявив, що допомога Україні продовжиться незалежно від підсумків переговорів у Білому домі з Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.

