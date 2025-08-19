ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Белом доме завершилась встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС, но есть нюанс

Вторник 19 августа 2025 00:15
UA EN RU
В Белом доме завершилась встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС, но есть нюанс Фото: переговоры завершились, но лидеры остаются в Белом доме (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран ЕС. Однако лидеры остаются в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По его словам, несмотря на завершение переговоров, лидеры остаются в помещении Белого дома для продолжения диалога, возможно, в другом формате.

По данным издания Sky News, лидеры переместились в Овальный кабинет.

Переговоры в Вашингтоне

В понедельник, 18 августа, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

Темой встречи лидеров стали перспективы завершения войны Украины с Россией.

Перед этим в Белом доме прошли двусторонние переговоры Зеленского и Трампа.

В ходе встречи Трамп заявил, что в ближайшее время союзники предложат вопрос гарантий безопасности для Украины.

По словам американского лидера, свои гарантии безопасности согласился дать российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, Трамп заявил, что помощь Украине продолжится независимо от итогов переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Дональд Трамп
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия