"Це не кінець шляху": Трамп заявив, що США продовжать підтримувати Україну

США, Понеділок 18 серпня 2025 20:57
UA EN RU
"Це не кінець шляху": Трамп заявив, що США продовжать підтримувати Україну Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США продовжать підтримку України незалежно від результату сьогоднішніх переговорів у Білому домі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Репортер запитав Трампа: "Це кінець американської підтримки України? Сьогоднішня зустріч, це угода, чи ні?"

Трамп відповів: "Я ніколи не зможу цього сказати. Це ніколи не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я б не сказав, що це кінець шляху".

Зустріч у Вашингтоні

Зеленський приїхав на переговори до Вашингтона з підтримкою європейських лідерів, включно з Урсулою фон дер Ляєн, Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Репортер і Трамп відзначили вибір Зеленським чорного костюма.

"Ви маєте приголомшливий вигляд у цьому костюмі", - сказав репортер Браян Гленн із Real America's Voice, який засумнівався у виборі вбрання Зеленським під час його візиту до Білого дому в лютому.

"Я сказав те саме", - вигукнув Трамп.

"Ви в тому ж костюмі, - сказав Зеленський Гленну. - Я змінився, а ви - ні".

Європейський чиновник повідомив, що питання про одяг Зеленського обговорювалося представниками США та України перед понеділковими переговорами українського лідера з Трампом, при цьому було вирішено, що Зеленський не прибуде у своїй звичайній зеленій військовій толстовці.

Трамп був незадоволений, коли в лютому Зеленський прибув до Білого дому у формі "мілітарі", пожартувавши, що той "сильно причепурився".

Нагадаємо, Трамп не виключив відправки американських військ в Україну для сприяння збереженню потенційної мирної угоди. "Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні", - сказав він в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що Європа візьме на себе провідну роль у забезпеченні миру, але США також братимуть участь.

"Вони - перша лінія оборони, тому що вони там, Європа. Але ми збираємося їм допомогти. І ми братимемо участь", - сказав він.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Володимир Зеленський
