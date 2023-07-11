У Білому домі розповіли, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси

"Президент Байден, коли говорив про артилерійські снаряди, які надавали США та інші члени та партнери Україні, їх запаси виснажуються. Не надаючи касетні снаряди зараз, Україна не зможе не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Ми не залишимо Україну беззахисною і крапка", - сказав Салліван.

Тому, за його словами, коли перед США став вибір щодо передачі Україні касетних снарядів, вони вирішили надати це озброєння, "не дивлячись на складності, небезпеку та ризики для цивільного населення".

"Коли почалася війна, ми стали поступово нарощувати виробництво артилерійських снарядів. І коли рівень виробництва задовольнятиме потреби України, ми перестанемо постачати кластерні бомби. Я не можу вам сказати точний період часу..Точно це будуть місяці. Питання в тому, скільки саме", - додав радник Байдена.

Касетні снаряди для України

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.

Також повідомлялося, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван розкрив зобов'язання України щодо застосування касетних боєприпасів.

Пізніше у Держдепі США пояснили, як схвалили рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.