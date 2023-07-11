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В Белом доме рассказали, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Без кассетных снарядов Вооруженные силы Украины не смогут не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Поэтому США приняли решение о передаче этих боеприпасов нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Президент Байден, когда говорил об артиллерийских снарядах, которые предоставляли США и другие члены и партнеры Украине, их запасы истощаются. Не предоставляя кассетные снаряды сейчас, Украина не сможет не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Мы не оставим Украину беззащитной и точка", - сказал Салливан.

Поэтому, по его словам, когда перед США стал выбор по передаче Украине кассетных снарядов, они решили предоставить это вооружение, "несмотря на сложности, опасность и риски для гражданского населения".

"Когда началась война, мы стали постепенно наращивать производство артиллерийских снарядов. И когда уровень производства будет удовлетворять потребности Украины, мы перестанем снабжать кластерными бомбами. Я не могу вам сказать точный период времени. Точно это будут месяцы. Вопрос в том, сколько именно" , - добавил советник Байдена.

Кассетные снаряды для Украины.

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как обратил внимание американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов и назвал 5 главных принципов в их использовании.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ.

Также сообщалось, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл обязательство Украины по применению кассетных боеприпасов.

Позже в Госдепе США объяснили, как одобрили решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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