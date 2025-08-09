Зеленський: Путін хоче повторити сценарій Криму, але цього разу не вийде

Російський диктатор Володимир Путін прагне повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження окупованих територій. Україна ж готується дати відповідь, щоб не допустити поділу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, - і ми не робимо все публічним. Тактику Путіна всі добре бачать", - зауважив президент.

За його словами, глава Кремля боїться санкцій і робить усе, щоб "зіскочити з них".

"Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях", - додав президент України.

Він зазначив. що російському диктатору це вдалось і він навіть не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах, що надалі призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України.

"Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію - де друга, там і третя", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що з огляду на це, Україна продовжить міцно стояти на своїх чітких позиціях.

"Маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати", - підсумував він.