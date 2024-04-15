Білий дім проти пакету фінансування лише Ізраїлю без допомоги України і Тайваню
Білий дім виступатиме проти законопроекту про фінансування безпеки Ізраїлю, якщо до нього не внесуть прохання президента Джо Байдена про спільну допомогу Тайваню й Україні.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
Він розкритикував план спікера Палати представників Майка Джонсона представити окремий законопроект про фінансування Ізраїлю після атак з боку Ірану на вихідних та підкреслив, що він не отримає підтримки президента Байдена.
"Ми будемо проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль", - сказав Кірбі.
Ці коментарі дають чіткий сигнал демократам у Конгресі, що вони повинні голосувати проти такого законопроекту, якщо він буде винесений на розгляд. Демократична партія вже закликала Джонсона винести на розгляд Сенату інший законопроект, що вміщує всі додаткові вимоги президента Байдена стосовно національної безпеки.
Коментар Кірбі з'явився за кілька хвилин після того, як Байден у понеділок підтвердив прихильність своєї адміністрації до Ізраїлю після зриву атаки Ірану на країну минулих вихідних.
Проблеми з затвердженням військової допомоги США для України
20 жовтня 2023 року президент Джо Байден подав у Конгрес законопроект на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на оборонну допомогу Україну, а 14,3 млрд доларів – на Ізраїль.
Однак республіканці в Конгресі відмовилися розглядати документ і вимагали внести до нього комплекс заходів зі зміцнення південного кордону США для протидії нелегальній міграції з Мексики. Коли ці вимоги були виконані, допрацьований документ не набрав потрібної кількості голосів.
На початку лютого поточного року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.
13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої Палати представників.
Крім того, Джонсон натякнув, що Палата представників готова розблокувати допомогу Україні, але вона буде надаватися США не безплатно, а за програмою позики або кредитування.
Після масштабної атаки Ірану по території Ізраїлю 14 квітня, Джо Байден попросив керівництво Конгресу якнайшвидше схвалити законопроект про оборонну допомогу Україні й Ізраїлю.
Лідери партій у Конгресі досягли "консенсусу" щодо законопроекту допомоги Україні та Ізраїлю.
Натомість спікер Джонсон вкотре заявив про плани винести на голосування цього тижня окремий законопроект про фінансування лише допомоги Ізраїлю.
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