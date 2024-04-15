Байден закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з керівництвом Конгресу закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Президент обговорив гостру потребу у тому, щоб Палата представників якомога швидше ухвалила додатковий законопроєкт із національної безпеки", - йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що в ході телефонної розмови з президентом США взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.
Зокрема, Шумер закликав Палату представників, очолювану Республіканською партією, вжити заходів щодо пакету допомоги, ухваленого Сенатом після іранського нападу.
"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні - це ухвалити додаткову угоду цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це", - зауважив він.
Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, адже багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.
Допомога Україні від США
В США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроект, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.
На Україну в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.
Однак Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроект на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.
Днями Трамп після зустрічі з Джонсоном заявив, що не проти американської допомоги Україні. Але, за його словами, вона не має бути "подарунком". Таким чином Трамп підтримав ідею допомоги Україні в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.
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