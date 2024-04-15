Белый дом против пакета финансирования только Израиля без помощи Украине и Тайваню
Белый дом будет выступать против законопроекта о финансировании безопасности Израиля, если в него не внесут просьбу президента Джо Байдена о совместной помощи Тайваню и Украине.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
Он раскритиковал план спикера Палаты представителей Майка Джонсона представить отдельный законопроект о финансировании Израиля после атак со стороны Ирана на выходных и подчеркнул, что он не получит одобрения президента Байдена.
"Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", - сказал Кирби.
Эти комментарии дают четкий сигнал демократам в Конгрессе, что они должны голосовать против такого законопроекта, если он будет вынесен на рассмотрение. Демократическая партия уже призвала Джонсона вынести на рассмотрение Сената другой законопроект, содержащий все дополнительные требования президента Байдена по национальной безопасности.
Комментарий Кирби появился через несколько минут после того, как Байден в понедельник подтвердил приверженность своей администрации к Израилю после срыва атаки Ирана на страну в минувшие выходные.
Проблемы с одобрением военной помощи США для Украины
20 октября 2023 года президент Джо Байден подал в Конгресс законопроект на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на оборонную помощь Украине, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.
Однако республиканцы в Конгрессе отказались рассматривать документ и требовали внести в него комплекс мер по укреплению южной границы США для противодействия нелегальной миграции из Мексики. Когда эти требования были выполнены, доработанный документ не набрал нужного количества голосов.
В начале февраля текущего года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней Палаты представителей.
Кроме того, Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
После масштабной атаки Ирана по территории Израиля 14 апреля, Джо Байден попросил руководство Конгресса как можно быстрее одобрить законопроект об оборонной помощи Украине и Израилю.
Лидеры партий в Конгрессе достигли "консенсуса" по законопроекту помощи Украине и Израилю.
Зато спикер Джонсон в очередной раз заявил о планах вынести на голосование на этой неделе отдельный законопроект о финансировании только помощи Израилю.
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