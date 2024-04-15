Белый дом против пакета финансирования только Израиля без помощи Украине и Тайваню

Белый дом будет выступать против законопроекта о финансировании безопасности Израиля, если в него не внесут просьбу президента Джо Байдена о совместной помощи Тайваню и Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

Он раскритиковал план спикера Палаты представителей Майка Джонсона представить отдельный законопроект о финансировании Израиля после атак со стороны Ирана на выходных и подчеркнул, что он не получит одобрения президента Байдена. "Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", - сказал Кирби. Эти комментарии дают четкий сигнал демократам в Конгрессе, что они должны голосовать против такого законопроекта, если он будет вынесен на рассмотрение. Демократическая партия уже призвала Джонсона вынести на рассмотрение Сената другой законопроект, содержащий все дополнительные требования президента Байдена по национальной безопасности. Комментарий Кирби появился через несколько минут после того, как Байден в понедельник подтвердил приверженность своей администрации к Израилю после срыва атаки Ирана на страну в минувшие выходные.