Трамп підтримав допомогу Україні, але не у вигляді "подарунка"

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що підтримає продовження фінансування допомоги Україні. Проте республіканець вважає, що допомога повинна бути не у вигляді "подарунка", а у форматі позики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на пресконференції зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном у Флориді.

За словами Трампа, серед республіканців, які і блокуються виділення Україні допомоги, обговорюють це питання. Як зазначив кандидат у президенти США, " ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка".

"Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми подивимось на це", - сказав він.

Трамп заявив, що Європа має активізуватися і дати більше грошей, оскільки війна Росії проти України більше впливає на неї, ніж на США.

"Європа повинна дати свої гроші на допомогу для України, тому що на них це більше впливає", - сказав він.