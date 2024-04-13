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Трамп підтримав допомогу Україні, але не у вигляді "подарунка"

Флорида, Субота 13 квітня 2024 13:25
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Трамп підтримав допомогу Україні, але не у вигляді "подарунка" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що підтримає продовження фінансування допомоги Україні. Проте республіканець вважає, що допомога повинна бути не у вигляді "подарунка", а у форматі позики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на пресконференції зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном у Флориді.

За словами Трампа, серед республіканців, які і блокуються виділення Україні допомоги, обговорюють це питання. Як зазначив кандидат у президенти США, " ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка".

"Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми подивимось на це", - сказав він.

Трамп заявив, що Європа має активізуватися і дати більше грошей, оскільки війна Росії проти України більше впливає на неї, ніж на США.

"Європа повинна дати свої гроші на допомогу для України, тому що на них це більше впливає", - сказав він.

Проблеми з допомогою від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден. Республіканці у Конгресі США блокують рішення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість того, що США нададуть допомогу Україні в кредит. Він заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант.

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