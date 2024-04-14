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Джонсон підтвердив плани Конгресу США розглянути допомогу Ізраїлю

Вашингтон, Неділя 14 квітня 2024 18:28
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Джонсон підтвердив плани Конгресу США розглянути допомогу Ізраїлю Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтвердив плани розглянути цього тижня питання фінансування допомоги Ізраїлю. Розглянути це питання вирішили після атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання", - сказав спікер Джонсон.

Як відомо, в Палаті представників США очікує на розгляд об'єднаний законопроект про фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та іншим партнерам США. Однак спікер Джонсон тривалий час відмовляється ставити його на голосування. Наразі не зрозуміло, який саме документ щодо Ізраїлю планує розглядати Палата представників.

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Майже всі повітряні цілі були збиті. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії. Більше про атаку Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після цього в американських ЗМІ з'явилася інформація про плани Палати представників США розглянути законопроект про підтримку Ізраїлю. Не виключалося, що це може бути той самий законопроект, в якому також передбачається 60 млрд доларів на військову допомогу Україні.

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