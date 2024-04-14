Джонсон підтвердив плани Конгресу США розглянути допомогу Ізраїлю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтвердив плани розглянути цього тижня питання фінансування допомоги Ізраїлю. Розглянути це питання вирішили після атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання", - сказав спікер Джонсон. Як відомо, в Палаті представників США очікує на розгляд об'єднаний законопроект про фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та іншим партнерам США. Однак спікер Джонсон тривалий час відмовляється ставити його на голосування. Наразі не зрозуміло, який саме документ щодо Ізраїлю планує розглядати Палата представників.