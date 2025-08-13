UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру: хто підтримав кандидатуру

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Білий дім офіційно висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться в заяві.

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
  • президент Габону Бріс Олігі Нгема;
  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
  • уряд Пакистану;
  • міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Країни одна за одною висували Трамп

Зауважимо, що минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію.

На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Зауважимо, що ще в березні член Палати представників США ДарреллІсса і видання The Hill повідомляли, що цього року Трампа номінують на Нобелівську премію миру.

Тоді представник Ісси вказав на мирні зусилля президента США на Близькому Сході.

Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало про 5 нобелівських лауреатів, які народилися в Україні та здобули всесвітню славу.

Сполучені Штати АмерикиНобелівська преміяДональд Трамп