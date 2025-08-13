Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру: хто підтримав кандидатуру

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Білий дім офіційно висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться в заяві.
Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:
Зауважимо, що минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію.
На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Зауважимо, що ще в березні член Палати представників США ДарреллІсса і видання The Hill повідомляли, що цього року Трампа номінують на Нобелівську премію миру.
Тоді представник Ісси вказав на мирні зусилля президента США на Близькому Сході.
Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало про 5 нобелівських лауреатів, які народилися в Україні та здобули всесвітню славу.