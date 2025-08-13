Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру: хто підтримав кандидатуру

Країни одна за одною висували Трамп

Зауважимо, що минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію.

На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Зауважимо, що ще в березні член Палати представників США ДарреллІсса і видання The Hill повідомляли, що цього року Трампа номінують на Нобелівську премію миру.

Тоді представник Ісси вказав на мирні зусилля президента США на Близькому Сході.

