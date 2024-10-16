5 нобелівських лауреатів, що народилися в Україні та здобули всесвітню славу

Хоча сучасна незалежна Україна не має серед своїх громадян жодного власника Нобелівської премії, це не означає, що ця вища наукова нагорода не присуджувалася українцям. Які нобелівські лауреати мали українське коріння?

Ілля Мечников (Нобелівська премія з медицини, 1908 рік)

Ілля Мечников, видатний бактеріолог та імунолог, народився 15 травня 1845 року в селі Іванівка на Харківщині. Він провів понад 40 років свого життя в Україні, де навчався і здійснив свої перші наукові відкриття.

Його ключовий внесок в науку полягав у відкритті фагоцитозу - процесу, за допомогою якого клітини імунної системи знищують шкідливі бактерії. У 1908 році Мечников отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини разом із Паулем Ерліхом за дослідження в галузі імунітету.

Мечников був нагороджений премією як підданий Російської імперії, але завжди згадував про своє українське коріння.

Ілля Мечников (фото: Вікіпедія)

Зельман Ваксман (Нобелівська премія з медицини, 1952 рік)

Зельман Ваксман, уродженець міста Прилуки на Чернігівщині, був видатним мікробіологом, чий внесок у боротьбу з туберкульозом зробив його всесвітньо відомим. Він емігрував до США в 1911 році, але ніколи не забував про своє українське походження.

У 1952 році він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття стрептоміцину - першого ефективного антибіотика для лікування туберкульозу. Ваксман зробив вагомий внесок у розвиток медицини, і його відкриття врятували мільйони життів.

Зельман Ваксман (фото: Вікіпедія)

Роальд Гофман (Нобелівська премія з хімії, 1981 рік)

Роальд Гофман народився 18 липня 1937 року в місті Золочів на Львівщині. Його дитинство пройшло в умовах Другої світової війни, коли він та його мати ховалися від нацистських окупантів. Після війни Гофман емігрував до США, де став одним із провідних фахівців у галузі квантової хімії.

У 1981 році він отримав Нобелівську премію з хімії разом із Кенічі Фукуї за розробку теорії хімічних реакцій. Хоча він нагороджений як громадянин США, Гофман завжди тепло згадував про Україну, яку назвав "землею свого серця".

Роальд Гофман (фото: Вікіпедія)

Саймон Кузнець (Нобелівська премія з економіки, 1971 рік)

Саймон Кузнець народився в 1901 році в Харкові та провів значну частину свого дитинства в Україні. Він емігрував до США, де став одним із найвпливовіших економістів ХХ століття.

У 1971 році Кузнець отримав Нобелівську премію з економіки за емпірично обґрунтовану теорію економічного зростання. Його праці допомогли краще зрозуміти економічні та соціальні процеси, а його дослідження стали основою для багатьох сучасних економічних моделей.

Пам'ятна дошка у Харкові на честь Саймона Кузнеця (фото: Вікіпедія)

Жорж Шарпак (Нобелівська премія з фізики, 1992 рік)

Жорж Шарпак народився 1 серпня 1924 року в місті Дубровиця на Рівненщині. Під час Другої світової війни він емігрував до Франції, де зробив значний внесок у фізику елементарних частинок. У 1992 році Шарпак отримав Нобелівську премію з фізики за винахід детекторів частинок, зокрема так званих "камер Шарпака".

Його відкриття дозволили значно покращити методи дослідження субатомних частинок, що стало важливим кроком у розвитку сучасної фізики. Шарпак завжди зберігав теплі спогади про Україну, де пройшли його дитячі роки.

Жорж Шарпак (фото: Вікіпедія)