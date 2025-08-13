RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: кто поддержал кандидатуру

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - говорится в заявлении.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
  • президент Габона Брис Олиги Нгема;
  • премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
  • правительство Пакистана;
  • министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Страны одна за другой выдвигали Трамп

Заметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Заметим, что еще в марте член Палаты представителей США Даррелл Исса и издание The Hill сообщали, что в этом году Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.

Тогда представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

Заметим, что ранее РБК-Украина писало о 5 нобелевских лауреатах, которые родились в Украине и получили всемирную славу.

