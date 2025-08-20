UA

Білий дім хоче провести саміт Зеленського і Путіна в Будапешті, - Politico

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім запропонував нове місце для проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Секретна служба США готується до саміту в Угорщині. Речниця Білого дому Каролін Лівітт на пресконференції прокоментувала це питання: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".

Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, зазначають співрозмовники Politico.

За даними Sky News та інших ЗМІ, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця місяця, серед місць проведення розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха.

Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом, тоді як Рим чи Ватикан не подобаються росіянам, а Будапешт не подобається українцям.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним 18 серпня подзвонив прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Він попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, а Угорщина висловила зацікавленість у проведенні саміту лідерів України та РФ.

 

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 18 серпня Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, після чого обидва президенти зустрілися з лідерами європейських країн.

Згодом американський лідер зателефонував російському диктатору та обговорив можливість проведення переговорів між Путіним і Зеленським. Москва наполягає на двосторонньому форматі зустрічі, однак у майбутньому може відбутися й тристоронній саміт за участю США.

Серед потенційних локацій саміту називають Женеву, Рим і Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та навіть надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.

Крім того, Австрія також висловила готовність організувати зустріч Зеленського та Путіна.

