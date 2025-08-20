Білий дім хоче провести саміт Зеленського і Путіна в Будапешті, - Politico

Як зазначає видання, Секретна служба США готується до саміту в Угорщині. Речниця Білого дому Каролін Лівітт на пресконференції прокоментувала це питання: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".

Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, зазначають співрозмовники Politico.

За даними Sky News та інших ЗМІ, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця місяця, серед місць проведення розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха.

Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом, тоді як Рим чи Ватикан не подобаються росіянам, а Будапешт не подобається українцям.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним 18 серпня подзвонив прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Він попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, а Угорщина висловила зацікавленість у проведенні саміту лідерів України та РФ.