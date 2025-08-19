ua en ru
Трамп попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Bloomberg

Вашингтон, Вівторок 19 серпня 2025 23:24
Трамп попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп після переговорів з європейськими лідерами 18 серпня зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Він закликав не блокувати переговори про вступ України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, Трамп у понеділок, 18 серпня, зателефонував Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також розмови з диктатором Володимиром Путіним.

Трамп телефонував, щоб обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Як зазначається, європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб той не накладав вето на вступ України до ЄС.

Під час розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між Путіним та Зеленським.

Переговори у Білому домі

Нагадаємо, що 18 серпня Трамп провів переговори з Зеленським у Білому домі. Також відбулася зустріч президентів США і України з європейськими лідерами.

Після цього американський лідер подзвонив російському диктатору. Вони домовилися про зустріч Путіна та Зеленського. Російська сторона виступала за двосторонній формат зустрічі, згодом може відбутися й тристоронній саміт.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву, Рим або Угорщину. Швейцарія готова провести саміт і пообіцяла Путіну "імунітет" від МКС.

Австрія також висловила готовність провести зустріч Зеленського і Путіна.

