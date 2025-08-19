Трамп попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп після переговорів з європейськими лідерами 18 серпня зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Він закликав не блокувати переговори про вступ України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, Трамп у понеділок, 18 серпня, зателефонував Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також розмови з диктатором Володимиром Путіним.

Трамп телефонував, щоб обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Як зазначається, європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб той не накладав вето на вступ України до ЄС.