RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Белый дом хочет провести саммит Зеленского и Путина в Будапеште, - Politico

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом предложил новое место для проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии. Спикер Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции прокомментировала этот вопрос: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий".

Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, отмечают собеседники Politico.

По данным Sky News и других СМИ, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца месяца, среди мест проведения рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха.

Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом, тогда как Рим или Ватикан не нравятся россиянам, а Будапешт не нравится украинцам.

Напомним, по информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным 18 августа позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Он попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, а Венгрия выразила заинтересованность в проведении саммита лидеров Украины и РФ.

 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, 18 августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, после чего оба президента встретились с лидерами европейских стран.

Впоследствии американский лидер позвонил российскому диктатору и обсудил возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским. Москва настаивает на двустороннем формате встречи, однако в будущем может состояться и трехсторонний саммит с участием США.

Среди потенциальных локаций саммита называют Женеву, Рим и Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и даже предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Кроме того, Австрия также выразила готовность организовать встречу Зеленского и Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВенгрияБелый домДональд ТрампБудапештМирные переговорыВстреча Зеленского и Путина