Белый дом хочет провести саммит Зеленского и Путина в Будапеште, - Politico

Как отмечает издание, Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии. Спикер Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции прокомментировала этот вопрос: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий".

Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, отмечают собеседники Politico.

По данным Sky News и других СМИ, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца месяца, среди мест проведения рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха.

Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом, тогда как Рим или Ватикан не нравятся россиянам, а Будапешт не нравится украинцам.

Напомним, по информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным 18 августа позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Он попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, а Венгрия выразила заинтересованность в проведении саммита лидеров Украины и РФ.