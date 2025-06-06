Били по жилому массиву, часть города без света. Известны последствия обстрела Чернигова

В ночь на 6 июня русские террористы прибегли к комбинированному удару по Чернигову. Били по жилому массиву, есть разрушения и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса.

Согласно предварительной информации, террористы атаковали город:

беспилотными летательными аппаратами типа "Герань-2";

баллистикой - крылатой ракетой и "Искандер-М".

В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома. Известно о четырех пострадавших, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: известны последствия обстрела Чернигова (facebook.com/DSNSODE)

В том же числе было повреждено предприятие и объекты инфраструктуры.

"Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил Чаус.

Часть города без света

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь акционерного общества (АО) "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова сообщила, что в результате атаки было повреждено оборудование электрических сетей. Сейчас без света находятся 39,6 тысячи абонентов в Чернигове, селах Вознесенское, Киселевка, Новоселовка.