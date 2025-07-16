Били по енергетиці: Зеленський показав наслідки нічного обстрілу України

У ніч на 16 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстріл потрапили чотири області, поранено щонайменше 15 людей, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина", - розповів президент.
За його словами, однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Як пояснив Зеленський, зараз енергетики максимально стараються все відновити в Кривому Розі. Електропостачання в області буде повернено протягом сьогоднішнього дня.
"На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога. Дякую кожному, хто ліквідовує наслідки обстрілу, відновлює електропостачання та працює заради наших людей", - додав він.
Водночас президент відзначив воїнів авіації Повітряних сил, армійської авіації, авіації Військово-Морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ, протиповітряної оборони ВМС, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ Сил оборони України, завдяки яким збито близько 200 безпілотників, а ще понад 140 не досягли своїх цілей.
"Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", - наголосив Зеленський.
У ніч на 16 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на територію України. Для цього удару ворог використав балістичну ракету "Іскандер-М", а також близько 400 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів.
Станом на 08:30 Повітряні сили повідомили про знищення 198 ворожих дронів. Ще 145 безпілотників було втрачено з радарів.
Під нічну атаку, як вже повідомлялось, потрапили чотири області: Харківська, Дніпропетровська (зокрема Кривий Ріг), Одеська та Вінницька.
Зокрема, у Вінниці внаслідок удару зафіксовано значне забруднення повітря. Кількість поранених у місті зросла до восьми осіб. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з наслідками атаки.
Більше про те, що сталося внаслідок нічної атаки на Україну, читайте у матеріалі РБК‑Україна.
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