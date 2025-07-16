Били по энергетике: Зеленский показал последствия ночного обстрела Украины

В ночь на 16 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрел попали четыре области, ранены по меньшей мере 15 человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области", - рассказал президент.
По его словам, одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Как пояснил Зеленский, сейчас энергетики максимально стараются все восстановить в Кривом Роге. Электроснабжение в области будет возвращено в течение сегодняшнего дня.
"К сожалению, ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Спасибо каждому, кто ликвидирует последствия обстрела, восстанавливает электроснабжение и работает ради наших людей", - добавил он.
В то же время президент отметил воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, благодаря которым сбито около 200 беспилотников, а еще более 140 не достигли своих целей.
"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - подчеркнул Зеленский.
В ночь на 16 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на территорию Украины. Для этого удара враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М", а также около 400 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов.
По состоянию на 08:30 Воздушные силы сообщили об уничтожении 198 вражеских дронов. Еще 145 беспилотников были потеряны с радаров.
Под ночную атаку, как уже сообщалось, попали четыре области: Харьковская, Днепропетровская (в частности Кривой Рог), Одесская и Винницкая.
В частности, в Виннице в результате удара зафиксировано значительное загрязнение воздуха. Количество раненых в городе возросло до восьми человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с последствиями атаки.
Больше о том, что произошло в результате ночной атаки на Украину, читайте в материале РБК-Украина.
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