Bild дізнався, що генсек ООН запропонував Лаврову за повернення до "зернової угоди"

Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш відправив Лаврову 28 серпня, і він "показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним".

Як зазначає видання, у листі Гутерреш пропонує "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і Росією", які мають призвести до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Перша пропозиція - повернення держбанку РФ до SWIFT

За даними Bild, Гутерреш нібито запропонував Лаврову скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського аграрного банку у червні 2022 року.

Зокрема, генсек ООН пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку, що потрапив під санкції, під назвою RSHB Capital SA для обходу санкцій, і ця компанія буде підключена до SWIFT.

Друга пропозиція - страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях

Як пише видання, Гутерреш у другому пункті "серйозно пропонує" Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях.

"Спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", - сказано у листі.

Окрім того, за даними журналістів, генсек ООН пропонує не лише страхування вантажів, а й страхування "каско та P&I".

Третя пропозиція - повернення РФ заморожених активів

Генсек ООН нібито запропонував Лаврову допомогти Росії повернути активи до ЄС, заморожені санкціями.

"ООН може й надалі допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній із виробництва добрив у ЄС", - йдеться у листі.

Як пише Bild, генсек ООН сказав Лаврову, щоб той подав список конкретних рахунків або активів, і пообіцяв що ООН працюватиме з відповідними органами ЄС на основі цих запитів.

Четверта пропозиція - російським кораблям знову дозволять заходити до країн ЄС

За даними Bild, Гутерреш нібито запропонував "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС шляхом швидких портових дозволів".

ООН нібито готова розглянути "подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощені процедури надання відповідних дозволів, зокрема перед виходом із російських портів".

З цією метою, за даними журналістів, представники Гутерреша в ООН вже провели переговори з Європейською комісією та окремими представниками портової влади (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди).

Як зазначає видання, у канцелярії генсека ООН на запит журналістів щодо цього листа не відповіли.

За даними Bild, у Росії зараз вивчають пропозиції Гутерреша і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає їх "надто хорошими, щоб бути правдою", і сумнівається в "технічній здійсненності" оголошених послаблень.

Зернова угода

В липні поточного року російські терористи заявили про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання їх умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

На початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяє добрі новини щодо зернової угоди попри провальні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.