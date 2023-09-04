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Ердоган після зустрічі з Путіним просить Україну "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди"

Понеділок 04 вересня 2023 19:59
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Ердоган після зустрічі з Путіним просить Україну "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україні необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої Росія вийшла в липні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Для того щоб мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз важливе зерно, яке спрямовуватиметься в найменш розвинені злиденні африканські країни", - заявив турецький лідер на спільній прес-конференції з російським диктатором Володимиром Путіним після зустрічі в Сочі.

При цьому він додав, що Путін "справедливо не схвалює, якщо 44% зерна піде в європейські країни".

За словами Ердогана, Туреччина підготувала нову пропозицію ООН щодо відновлення "зернової угоди", яка передбачає "важливі поліпшення".

"З турецького боку я вірю, що найближчим часом ми зможемо досягти рішення, яке виправдає очікування (щодо "зернової угоди", - ред.)", - сказав він.

Вихід Росії із зернової угоди

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди", а 26 серпня - ще одне.

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