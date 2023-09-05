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Ердоган обіцяє добрі результати щодо зернової угоди після провалу переговорів із Путіним

Туреччина, Вівторок 05 вересня 2023 13:36
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Ердоган обіцяє добрі результати щодо зернової угоди після провалу переговорів із Путіним Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган продовжує наполягати на тому, що найближчим часом будуть добрі новини щодо зернової угоди. Ці заяви пролунали після його невдалих переговорів із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Ердоган висловив надію на досягнення найближчим часом "хороших результатів" щодо відновлення зернової угоди, які "виправдають очікування".

Туреччина тісно контактує з ООН щодо відновлення зернової угоди, заявив Ердоган, додавши, що обговорить питання з генсеком ООН у Нью-Йорку.

Ердоган заявив, що Росія має два особливі запити: "Один - це підключення Россельхозбанка до системи SWIFT, а другий - страхування суден, що використовуються в перевезеннях".

За його словами, генсек ООН запропонував механізм посередництва для участі Росії у зерновій угоді без прямого підключення російських банків SWIFT.

Переговори Ердогана з Путіним

Нагадаємо, Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі 4 вересня. Перед переговорами Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо зернової угоди. Однак після переговорів Ердоган лише заявив, що обговорив із Путіним зерновий коридор і що Україні нібито слід пом'якшити підхід для того, щоб відновити дію ініціативи.

Варто зазначити, що Ердоган протягом кількох місяців розповсюджував інформацію про те, що Путін нібито має намір приїхати до Туреччини. У результаті турецький президент сам полетів на територію Росії.

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

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Турция зерновий коридор
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