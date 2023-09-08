Bild узнал, что генсек ООН предложил Лаврову за возвращение к "зерновому соглашению"

Журналисты утверждают, что это письмо Гутерреш отправил Лаврову 28 августа, и оно "показывает, как далеко готова зайти ООН, чтобы возобновить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным".

Как отмечает издание, в письме Гутерреш предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией", которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Первое предложение - возвращение госбанка РФ к SWIFT

По данным Bild, Гутерреш якобы предложил Лаврову упразднить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года.

В частности, генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию попавшего под санкции российского банка под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.

Второе предложение - страхование российских кораблей от украинских атак в Азовском и Черном морях

Как пишет издание, Гутерреш во втором пункте "серьезно предлагает" Лаврову застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

"Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель", - говорится в письме.

Кроме того, по данным журналистов, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование "каско и P&I".

Третье предложение - возвращение РФ замороженных активов

Генсек ООН якобы предложил Лаврову помочь России вернуть активы в ЕС, замороженные санкциями.

"ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в ЕС", - говорится в письме.

Как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, и пообещал, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.

Четвертое предложение - российским кораблям снова разрешат заходить в страны ЕС

По данным Bild, Гутерреш якобы предложил "обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС путем быстрых портовых разрешений".

ООН якобы готова рассмотреть "дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры предоставления соответствующих разрешений, в частности, перед выходом из российских портов".

С этой целью, по данным журналистов, представители Гутерреша в ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными представителями портовых властей (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды).

Как отмечает издание, в канцелярии генсека ООН на запрос журналистов об этом письме не ответили.

По данным Bild, в России сейчас изучают предложения Гутерреша и пока не согласились на них, поскольку Кремль считает их "слишком хорошими, чтобы быть правдой", и сомневается в "технической осуществимости" объявленных послаблений.

Зерновое соглашение

В июле текущего года российские террористы заявили о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения их условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о зерновом соглашении, несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.