"Сокол" творит историю, Тухель в погоне за трофеем, нефутбольное Эль Класико: анонс выходных в спорте

Баскетбольное Эль Класико, битва за лидерство в УХЛ, финал Клубного чемпионата мира, центральный матч Серии А и зимняя альтернатива Формуле-1 состоятся в эти выходные.

"Реал Мадрид" – "Барселона"

11 февраля, 21:45, Мадрид, WiZink Center, телетрансляция на Setanta Sports

Испанское Эль Класико в нынешнем сезоне бо́льшую смысловую нагрузку имеет в баскетболе. Мадридский "Реал" и "Барселона" сейчас идут в лидерах Евролиги и готовы добавить острых ощущений инчас и кулес. В данный момент фаворитом выглядят хозяева.

Однако, последние два противостояния – в чемпионате Испании и Евролиге – мадридцы "Барсе" проиграли. А тут еще и неуместное поражение в Стамбуле от "Фенербахче" (51:66) заложило фундамент к потере "Реалом" лидерства. Еще одно поражение "сливочных" станет крайне неуместным, поэтому баскетбольное Класико будет горячим.

"Сокол" – "Кременчуг"

12 февраля, 18:00, Киев, Дворец спорта, телетрансляция на "Спорт 1"

Легендарный столичный "Сокол" впервые после возрождения сыграет на ледовой арене Дворца спорта. Статус соперника вполне соответствует историческому весу события. В гости к команде Олега Шафаренко приедет главный конкурент в борьбе за титул – "Кременчуг".

Сейчас две лучшие команды УХЛ разделяют 6 пунктов, но у гостей есть матч в запасе. Этот поединок станет третьим в Киеве в сезоне 2021/22. В первых двух победы отпраздновал как раз "Кременчуг" (4:2, 3:2). Зато "соколята" трижды побеждали соперника в гостях.

"Челси" – "Палмейрас"

12 февраля, 18:30, Абу-Даби, "Мохаммед бин Заед Стэдиум", трансляция на YouTube-канале ФИФА

Скоро пройдет два десятилетия, как функционеры избавились от Межконтинентального кубка в пользу Клубного чемпионата мира, а за трофей и дальше зачастую соревнуются лучшие команды Европы и Южной Америки. Вот и в этом году в решающем матче сойдутся лондонский "Челси" и бразильский "Палмейрас".

Оба соперника без сверхусилий одолели более слабых оппонентов в полуфиналах. Только в конце января прошел год с момента назначения Томаса Тухеля на пост рулевого "Челси", а немец может завоевать уже третий трофей с лондонцами. Для бразильцев же кубок может стать хорошим почином к старту чемпионата весной.

"Наполи" – "Интер"

12 февраля, 19:00, Неаполь, "Диего Армандо Марадона", телетрансляция на MEGOGO

Центральный матч всего второго круга в итальянской Серии А примет Неаполь. Местный "Наполи" обязан побеждать действующих чемпионов из миланского "Интера", чтобы сохранить шансы на Скудетто. Пока отрыв между командами – 1 пункт плюс поединок в запасе в пользу миланцев.

Неаполитанцы имеют 5-матчевую серию без поражений. Тем временем "Интер"на прошлой неделе проиграл дерби "Милану" (1:2). Осенью команды устроили яркую перестрелку на "Джузеппе Меацца" (3:2 в пользу "Интера"), но вряд ли повторят ту феерию. На зрелищность встречи это, однако, не повлияет.

eПри Мехико

13 февраля, 00:00, Мехико, Автодром имени братьев Родригес, телетрансляция на Setanta Sports+

Пока в Формуле 1 идет межсезонье страждущие гонок болельщики переключились на Формулу Е. Чемпионат мира среди электромобилей с открытыми колесами в эти выходные будет гостить в Мексике. После двух гонок в Эр-Рияде пилотов ждут 36 кругов в объятиях гор.

Фаворитами в битве за победу в Мехико выглядят пилоты "Мерседеса" Ник де Вриз и Стоффель Вандорн. Вызов немецкому автогиганту снова готовы бросить "Вентури". И это не только промежуточный лидер чемпионата Эдоардо Мортара, но и двукратный победитель мексиканского eПри Лукас Ди Грасси.