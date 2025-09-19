Зеленський про російські МіГи в Естонії: кампанія проти Заходу вимагає системної відповіді
Вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії - це не випадковість, а системна російська кампанія проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки.
Росіяни використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії.
"Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії - як спільні, так і з боку кожної окремої країни", - наголосив президент.
За його словами, Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.
"Водночас мають зростати й втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії.Дякую всім, хто допомагає. Європа, Сполучені Штати, "Група семи" - усі мають діяти сильно", - зазначив Зеленський.
Реакція МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.
"Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії є черговою ескалацією конфлікту з боку Росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці", - написав він у соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що Україна підтримує Естонію перед обличчям безрозсудного залякування з боку Росії.
"Напівзаходів більше недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском. Доки вона не отримає справді сильної відповіді, Москва ставатиме лише більш зарозумілою та агресивною. Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", - наголосив міністр.
Російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.
Джерела Politico розповіли, що три російські МіГ-31, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", прямували в бік Таллінна. Для їхнього перехоплення в повітря піднімали італійські F-35.
У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що російські МіГ-31 перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин. За даними відомства, порушення сталося над Фінською затокою.
На цьому тлі в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.
Окрім того, уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.