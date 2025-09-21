ua en ru
"Беспрецедентный масштаб угроз": Украина поддержала созыв Совбеза ООН Эстонией

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 18:11
"Беспрецедентный масштаб угроз": Украина поддержала созыв Совбеза ООН Эстонией Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина полностью поддерживает Эстонию в запросе о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Просьба Эстонии демонстрирует тот уровень угрозы, которую сейчас составляют провокации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Впервые за 34 года Эстония обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы", - написал министр.

Сибига добавил, что Украина уже обратилась к Республике Корея, которая сейчас председательствует в ООН, с просьбой принять участие во встрече и представить свой взгляд на ситуацию.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призывах к решительному и единому ответу на постоянную дестабилизацию международного мира и безопасности Россией", - отметил министр.

Напомним, что 21 сентября впервые за 34 года членства в ООН Эстония инициировала срочное заседание Совета безопасности. Это произошло после того, как днем 19 сентября российские истребители нарушили воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 19 сентября выразил уверенность в том, что это не просто какое-то нарушение, или ошибка россиян, а реальная и системная кампания российского режима.

В России же традиционно врут, что никакого нарушения воздушного пространства Эстонии якобы не было. Попытки россиян отбрехаться вызвали возмущение в Европе, а в Эстонии показали карту полета российских МиГ-31К.

