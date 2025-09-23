Безпілотники над Данією: ЄС обіцяє відповісти на загрозу

На тлі вторгнення безпілотників у повітряний простір Данії Європа пообіцяла відповісти на загрозу "силою та рішучістю".

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Х.

"Європа відповість на цю загрозу з силою та рішучістю", - стверджує фон дер Ляєн.

За її словами, під час дронових провокацій критична інфраструктура Європи опинилась під загрозою.

"Щойно поспілкувалась з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен щодо інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена. Хоча факти ще з’ясовуються, вже зрозуміло: ми стаємо свідками систематичних провокацій на наших кордонах", - написала глава ЄК.

Невідомі дрони вторглися в небо Данії

Ввечері 22 вересня кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії, через що аеропорт Копенгагена припинив свою роботу майже на чотири години.

Вранці наступного дня дрони самостійно залишили район, тоді робота аеропорту була відновлена.

Згідно із попередніми даними, мова йде про 2-3 великі безпілотники, проте вилучити жодного не вдалося.

Данська поліція згодом повідомила, що дронами керував "компетентний оператор".

Окрім того, в ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.

Варто зазначити, що в Данії не виключають російський слід в провокаціях з дронами, оскільки недавно безпілотники РФ вторглись в небо Польщі та Румунії, також відомо про значні провокації щодо країн Балтії.

На думку прем'єрки Данії Метте Фредеріксен, метою безпілотників над Копенгагеном було "спричинення хаосу та створення занепокоєння, а також перевірка, як далеко можна зайти".

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС має намір збудувати стіну з дронів на східному фланзі блоку. Також ЄС буде спостерігати за тим, що відбувається в східній частині Європи.

10 вересня дрони РФ масово вторглись в небо Польщі - чергова авіація країни миттєво відреагувала і збила кілька безпілотників. Повідомлялось навіть про руйнування приватного будинку в результаті операції з дронами.

Саме після цього інциденту в ЄС почали обговорювати укріплення оборони та заходи щодо випередження загроз.