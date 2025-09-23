ua en ru
Беспилотники над Данией: ЕС обещает ответить на угрозу

Брюссель, Вторник 23 сентября 2025 17:00
Беспилотники над Данией: ЕС обещает ответить на угрозу Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На фоне вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании Европа пообещала ответить на угрозу "силой и решимостью".

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

"Только что пообщалась с премьер-министром Метте Фредериксен относительно инцидента с дронами возле аэропорта Копенгагена. Хотя факты еще выясняются, уже понятно: мы становимся свидетелями систематических провокаций на наших границах", - написала глава ЕК.

По ее словам, во время дроновых провокаций критическая инфраструктура Европы оказалась под угрозой.

"Европа ответит на эту угрозу с силой и решимостью", - утверждает фон дер Ляйен.

Неизвестные дроны вторглись в небо Дании

Вечером 22 сентября несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена прекратил свою работу почти на четыре часа.

Утром на следующий день дроны самостоятельно покинули район, тогда работа аэропорта была восстановлена.

Согласно предварительным данным, речь идет о 2-3 больших беспилотниках, однако изъять ни одного не удалось.

Датская полиция впоследствии сообщила, что дронами управлял "компетентный оператор".

Кроме того, в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.

Стоит отметить, что в Дании не исключают российский след в провокациях с дронами, поскольку недавно беспилотники РФ вторглись в небо Польши и Румынии, также известно о значительных провокациях стран Балтии.

По мнению премьера Дании Мэтте Фредериксен, целью беспилотников над Копенгагеном было "вызвать хаос и создать беспокойство, а также проверку, как далеко можно зайти".

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС намерен построить стену из дронов на восточном фланге блока. Также ЕС будет наблюдать за происходящим в восточной части Европы.

10 сентября дроны РФ массово вторглись в небо Польши – дежурная авиация страны мгновенно отреагировала и сбила несколько беспилотников. Сообщалось даже о разрушении частного дома в результате операции с дронами.

Именно после этого инцидента в ЕС начали обсуждать укрепление обороны и меры по опережению угроз.

