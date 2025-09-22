ua en ru
Країни ЄС проведуть переговори по "дроновій стіні" після вторгнення російських літаків

Бельгія, Понеділок 22 вересня 2025 20:55
Країни ЄС проведуть переговори по "дроновій стіні" після вторгнення російських літаків Фото: ЄС хоче захистити свої східні кордони від російської агресії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Країни Євросоюзу зберуться для обговорення "стіни дронів" після вторгнення безпілотників і винищувачів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Politico.

У новому раунді обговорень, який заплановано на п'ятницю, 26 вересня, візьмуть участь сім країн ЄС, Україна та Європейська комісія. Переговори щодо створення "дронової стіни" активізуються для захисту східних європейських кордонів від РФ.

Зокрема, на зустрічі будуть представники Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії, Болгарії та України. Окрім того, буде присутній європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Це конкретне продовження заяви президента Урсули фон дер Ляєн, оскільки нещодавно в Румунії та Польщі вже відбулися напади та вторгнення", - заявив речник Єврокомісії Томас Регнієр.

Фон дер Ляєн підтримала створення "стіни дронів" за підтримки ЄС, аргументуючи це тим, що блок повинен "прислухатися до заклику балтійських друзів" захищати свої східні кордони. Очікується, що президент Комісії запропонує варіанти фінансування "стіни з дронів" під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня, повідомили Politico два дипломати.

Новий раунд переговорів щодо цієї пропозиції відбудеться через кілька днів після "безпрецедентно зухвалого" інциденту за участі російських винищувачів, які порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі на початку цього місяця також шокувало країни НАТО.

"Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які вони мають можливості, які їхні потреби. Після цих обговорень ми вирішимо, які подальші кроки можна зробити спільно з цими країнами-членами та Україною", - повідомив Регнієр.

Продовження подій відбувається після того, як Литва заявила, що Комісія раніше відхилила спільний запит Таллінна і Вільнюса на фінансування "дронової стіни" на суму 12 мільйонів євро влітку. При цьому нещодавні агресивні дії РФ додали терміновості перегляду плану.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня понад 20 безпілотників РФ порушили повітряний простір Польщі. Також два російських винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Крім того, вранці 19 вересня три російських винищувачі МІГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, де перебували 12 хвилин. Після цього Таллінн запросив консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.

Євросоюз Російська Федерація Дрони
