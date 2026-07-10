Безкоштовно, але не для всіх: як працюють правила проїзду в дитячих вагонах "Укрзалізниці"

В Україні вирушили у рейси ще три нові дитячі вагони. Вік дітей для безкоштовних подорожей у нових вагонах відрізнятиметься для поїздок по Україні та за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".
Нові вагони створили у партнерстві "Укрзалізниці" та Visa. Вони спроєктовані з урахуванням потреб сімей і за своєю концепцією не мають аналогів у світі.
В компанії зазначають, що за комфорт і безпеку тут відповідають:
"Ми дуже любимо створювати проєкти, які дарують українським родинам унікальний досвід, емоції та турботу, продуману до дрібниць", - наголошують в "Укрзалізниці".
Для малечі розробили спеціальне дитяче меню, а атмосферу поїздки доповнює тематичний дизайн у стилі казкового лісу. Його герої навчають дітей фінансової грамотності. Також у вагонах є тематична постіль та традиційна вечірня аудіоказка.
Разом із новинками парк компанії тепер налічує 16 дитячих вагонів. Вони курсують на найпопулярніших маршрутах.
Зокрема, поїзди їздять до:
Проїзд для дорослих у цих вагонах коштує так само, як і в інших вагонах аналогічного класу. Діти до 13 років включно подорожують за дитячим квитком зі знижкою, а немовлята - безкоштовно.
При цьому правила безкоштовного проїзду малечі без окремого місця відрізняються залежно від напрямку:
Нагадаємо, раніше до популярних українських маршрутів вже додавали сучасні вагони вітчизняного виробництва. Зокрема, пасажири отримали можливість подорожувати з підвищеним комфортом у купе з новими зручностями до Ужгорода та Дніпра.
Крім того, на період літнього сезону перевізник суттєво розширив мережу адаптованого транспорту. Компанія запустила додаткові профільні вагони зі спеціальними розвагами на залізничних рейсах.
Також модернізація торкнулася розважальної та навчальної інфраструктури в регіонах. У Рівному після масштабного оновлення розпочав роботу дитячий залізничний комплекс, де для відвідувачів підготували нову зупинку, змінений розклад та колекційні сувеніри.
Дізнатися розцінки та графік руху можна у матеріалі РБК-Україна - "У Рівному відкрили оновлену дитячу залізницю: як вона працює і що з цінами на квитки".