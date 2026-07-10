Бесплатно, но не для всех: как работают правила проезда в детских вагонах "Укрзализныци"

Особенности и комфорт для малышей

Новые вагоны создали в партнерстве "Укрзализныци" и Visa. Они спроектированы с учетом потребностей семей и по своей концепции не имеют аналогов в мире.

В компании отмечают, что за комфорт и безопасность здесь отвечают:

детские перила и смягченные ограничители на верхних полках

манежи для игры и сна

туалеты с пеленальными столиками, ступеньками и специальными детскими сиденьями

безопасные подогреватели для детского питания у проводников

"Мы очень любим создавать проекты, которые дарят украинским семьям уникальный опыт, эмоции и заботу, продуманную до мелочей", - отмечают в "Укрзализныце".

Для малышей разработали специальное детское меню, а атмосферу поездки дополняет тематический дизайн в стиле сказочного леса. Его герои обучают детей финансовой грамотности. Также в вагонах есть тематическая постель и традиционная вечерняя аудиосказка.

Фото: детские вагоны "Укрзализныци" (t.me/UkrzalInfo)

Куда курсируют детские вагоны и сколько стоит билет

Вместе с новинками парк компании теперь насчитывает 16 детских вагонов. Они курсируют по самым популярным маршрутам.

В частности, поезда ездят в:

Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород

до карпатских городков от Яремче до Рахова, а также Трускавца

зарубежные города - польского Холма и молдавского Кишинева

Проезд для взрослых в этих вагонах стоит точно так же, как и в других вагонах аналогичного класса. Дети до 13 лет включительно путешествуют за детским билетом со скидкой, а младенцы - бесплатно.

При этом правила бесплатного проезда малышей без отдельного места отличаются в зависимости от направления: