У Рівному відкрили оновлену дитячу залізницю: як вона працює і що з цінами на квитки

Рівненська дитяча залізниця офіційно розпочала новий сезон після масштабної модернізації. Дні курсування, час відправлення потягів та актуальна вартість квитків - уже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли відкрили новий сезон дитячої залізниці

Про відкриття нового сезону дитячої залізниці в місті Рівне "Укрзалізниця" повідомила ввечері неділі, 31 травня.

Українцям розповіли, що своїх перших пасажирів Рівненська дитяча залізниця прийняла після масштабної модернізації.

"І лише за перший день нею скористалися понад 1500 пасажирів", - уточнили у компанії.

Повідомляється, що під час відкриття відбулися:

перший рейс сезону;

запуск нової зупинки "Гідропарк" ;

; різні дитячі активності;

виступ українського співака ALEKSEEV.

Тим часом юні залізничники отримали в подарунок книги від письменниці Девон Баффетт.

Схема маршруту дитячої залізниці в м. Рівне (карта: dytiacha.uz.gov.ua/rivne)

Уточнюється, що до святкування долучилися юні залізничники з Рівного, Харкова, Запоріжжя, Києва, Дніпра та Львова.

Що змінилось для пасажирів дитячої залізниці

Згідно з інформацією УЗ, на дитячій залізниці Рівного за останній час:

оновили колію та станції;

збудували нове депо;

підготували до роботи локомотив ТУ-7;

підготували до роботи сучасний пасажирський поїзд;

підготували до роботи нові навчальні аудиторії для юних залізничників.

"Модернізація стала можливою завдяки підтримці Howard G. Buffett Foundation та Nova Ukraine, які надали технічне обладнання на суму 1,7 млн гривень", - уточнили у прес-службі компанії.

Про гарну новину розповіли також колекціонерам вражень.

"Цього сезону на Рівненській дитячій залізниці з'явилася нова печатка для Паспорта мандрівника. Тож саме час поповнити свою колекцію новим штампом", - поділились в "Укрзалізниці".

Графік роботи, час відправлення та вартість квитків

Ознайомитись із актуальним графіком роботи дитячої залізниці в Рівному, часом відправлення потягів і вартістю квитків можна на офіційному сайті УЗ "Дитячі залізниці".

Розклад руху поїздів і пам'ятка пасажиру (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua/rivne)

Там же можна придбати квитки онлайн - за відповідним посиланням.

При цьому потрібно обрати місто та бажану дату.

Купівля квитків на дитячу залізницю онлайн (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

Варто зауважити також, що ціна квитка залежить не лише від віку пасажира.

За "ретро" подорож або екскурсію заплатити більше доведеться і дітям, і дорослим.

Вартість квитків на дитячій залізниці (інфографіка: facebook.com/RivneChildrenRailway)

Тим часом безкоштовно проїхатись дитячою залізницею в Рівному можуть діти до 2 років (без надання окремого місця).

В цілому ж вартість квитків там нині така: