Бесплатно, но не для всех: как работают правила проезда в детских вагонах "Укрзализныци"
В Украине отправились в рейсы еще три новых детских вагона. Возраст детей для бесплатных путешествий в новых вагонах будет отличаться для поездок по Украине и за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram--канал "Укрзализныци".
Особенности и комфорт для малышей
Новые вагоны создали в партнерстве "Укрзализныци" и Visa. Они спроектированы с учетом потребностей семей и по своей концепции не имеют аналогов в мире.
В компании отмечают, что за комфорт и безопасность здесь отвечают:
- детские перила и смягченные ограничители на верхних полках
- манежи для игры и сна
- туалеты с пеленальными столиками, ступеньками и специальными детскими сиденьями
- безопасные подогреватели для детского питания у проводников
"Мы очень любим создавать проекты, которые дарят украинским семьям уникальный опыт, эмоции и заботу, продуманную до мелочей", - отмечают в "Укрзализныце".
Для малышей разработали специальное детское меню, а атмосферу поездки дополняет тематический дизайн в стиле сказочного леса. Его герои обучают детей финансовой грамотности. Также в вагонах есть тематическая постель и традиционная вечерняя аудиосказка.
Куда курсируют детские вагоны и сколько стоит билет
Вместе с новинками парк компании теперь насчитывает 16 детских вагонов. Они курсируют по самым популярным маршрутам.
В частности, поезда ездят в:
- Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород
- до карпатских городков от Яремче до Рахова, а также Трускавца
- зарубежные города - польского Холма и молдавского Кишинева
Проезд для взрослых в этих вагонах стоит точно так же, как и в других вагонах аналогичного класса. Дети до 13 лет включительно путешествуют за детским билетом со скидкой, а младенцы - бесплатно.
При этом правила бесплатного проезда малышей без отдельного места отличаются в зависимости от направления:
- по Украине - для детей до 5 лет включительно
- до и из Молдовы - для малышей до 4 лет включительно
- в и из Польши - для детей до 3 лет включительно
Проекты "Укрзализныци" для пассажиров с детьми
Напомним, ранее к популярным украинским маршрутам уже добавляли современные вагоны отечественного производства. В частности, пассажиры получили возможность путешествовать с повышенным комфортом в купе с новыми удобствами в Ужгород и Днепр.
Кроме того, в период летнего сезона перевозчик существенно расширил сеть адаптированного транспорта. Компания запустила дополнительные профильные вагоны со специальными развлечениями на железнодорожных рейсах.
Также модернизация затронула развлекательную и учебную инфраструктуру в регионах. В Ровно после масштабного обновления приступил к работе детский железнодорожный комплекс, где для посетителей подготовили новую остановку, измененное расписание и коллекционные сувениры.
Узнать расценки и график движения можно в материале РБК-Украина - "В Ровно открыли обновленную детскую железную дорогу: как она работает и что с ценами на билеты".