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Бесплатно, но не для всех: как работают правила проезда в детских вагонах "Укрзализныци"

20:00 10.07.2026 Пт
3 мин
Маршруты проходят через несколько стран, но условия для детей повсюду разные
aimg Сергей Козачук
Бесплатно, но не для всех: как работают правила проезда в детских вагонах "Укрзализныци" Фото: детские вагоны "Укрзализныци" (t.me/UkrzalInfo)
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В Украине отправились в рейсы еще три новых детских вагона. Возраст детей для бесплатных путешествий в новых вагонах будет отличаться для поездок по Украине и за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram--канал "Укрзализныци".

Особенности и комфорт для малышей

Новые вагоны создали в партнерстве "Укрзализныци" и Visa. Они спроектированы с учетом потребностей семей и по своей концепции не имеют аналогов в мире.

В компании отмечают, что за комфорт и безопасность здесь отвечают:

  • детские перила и смягченные ограничители на верхних полках
  • манежи для игры и сна
  • туалеты с пеленальными столиками, ступеньками и специальными детскими сиденьями
  • безопасные подогреватели для детского питания у проводников

"Мы очень любим создавать проекты, которые дарят украинским семьям уникальный опыт, эмоции и заботу, продуманную до мелочей", - отмечают в "Укрзализныце".

Для малышей разработали специальное детское меню, а атмосферу поездки дополняет тематический дизайн в стиле сказочного леса. Его герои обучают детей финансовой грамотности. Также в вагонах есть тематическая постель и традиционная вечерняя аудиосказка.

Фото: детские вагоны "Укрзализныци" (t.me/UkrzalInfo)

Куда курсируют детские вагоны и сколько стоит билет

Вместе с новинками парк компании теперь насчитывает 16 детских вагонов. Они курсируют по самым популярным маршрутам.

В частности, поезда ездят в:

  • Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород
  • до карпатских городков от Яремче до Рахова, а также Трускавца
  • зарубежные города - польского Холма и молдавского Кишинева

Проезд для взрослых в этих вагонах стоит точно так же, как и в других вагонах аналогичного класса. Дети до 13 лет включительно путешествуют за детским билетом со скидкой, а младенцы - бесплатно.

При этом правила бесплатного проезда малышей без отдельного места отличаются в зависимости от направления:

  • по Украине - для детей до 5 лет включительно
  • до и из Молдовы - для малышей до 4 лет включительно
  • в и из Польши - для детей до 3 лет включительно

Проекты "Укрзализныци" для пассажиров с детьми

Напомним, ранее к популярным украинским маршрутам уже добавляли современные вагоны отечественного производства. В частности, пассажиры получили возможность путешествовать с повышенным комфортом в купе с новыми удобствами в Ужгород и Днепр.

Кроме того, в период летнего сезона перевозчик существенно расширил сеть адаптированного транспорта. Компания запустила дополнительные профильные вагоны со специальными развлечениями на железнодорожных рейсах.

Также модернизация затронула развлекательную и учебную инфраструктуру в регионах. В Ровно после масштабного обновления приступил к работе детский железнодорожный комплекс, где для посетителей подготовили новую остановку, измененное расписание и коллекционные сувениры.

Узнать расценки и график движения можно в материале РБК-Украина - "В Ровно открыли обновленную детскую железную дорогу: как она работает и что с ценами на билеты".

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