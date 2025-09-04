UA

Освіта

Безкоштовні курси і 9 тисяч стипендії: кого запрошує на навчання метрополітен Києва

Київський метрополітен запрошує на навчання майбутніх водіїв електропоїздів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Київський метрополітен оголосив осінній набір на безкоштовні курси машиністів і машиністок електропоїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Якими є вимоги до кандидатів на навчання

Українцям розповіли, що основні вимоги до кандидатів (кандидаток) на навчання від київського метрополітену є такими:

  • вік - від 18 років;
  • відмінне здоров'я (яке перевірять лікарі);
  • освіта - професійно-технічна, неповна вища або вища.

"Курси - безкоштовні. З виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 000 гривень", - наголосили у комунальному підприємстві.

Зазначається, що після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники:

  • отримають право керувати поїздом;
  • розпочнуть самостійну роботу.

Як довго тривають курси та з чого складаються

Згідно з графіком, навчання в межах курсів:

  • розпочнеться 6 жовтня 2025 року;
  • триватиме до середини квітня 2026 року.

Відомо, що воно складатиметься з двох частин - теоретичної та практичної.

Під час теоретичного блоку слухачі вивчатимуть:

  • правила та системи безпеки руху;
  • будову, технічні особливості поїздів тощо.

Тим часом практичний блок передбачає 11 тижнів поїзної практики на лініях метро, роботи в електродепо, відпрацювання маневрів і дій в аварійних ситуаціях.

"Навчання проводитимуть машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії", - зауважили в КП "Київський метрополітен".

Як подати заявку, щоб потрапити на курси

Набір на курси машиністів/машиністок поїздів від столичного метро триватиме впродовж поточного місяця - подати заявку можна до 1 жовтня.

Для цього потрібно заповнити відповідну анкету й поділитися такою інформацією:

  • ім'я та прізвище;
  • вік (скільки повних років);
  • місце проживання;
  • освіта;
  • наявність технічної освіти (необов'язково, але є бонусом);
  • чи є досвід роботи на залізничному транспорті;
  • в якому електродепо хотілося б працювати машиністом/машиністкою;
  • контактний телефон;
  • електронна адреса.

"Після заповнення цієї анкети протягом кількох днів з вами зв'яжеться фахівець кадрів КП "Київський метрополітен" для уточнення деталей", - пояснили українцям.

Уточнюється, що кількість місць на курсах обмежена - 30 слухачів (по 10 осіб у кожне електродепо).

Анкета майбутнього машиніста/машиністки метро (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Переваги роботи машиністом поїзда в метро

Насамкінець українцям розповіли, що серед переваг роботи машиніста/машиністки електропоїзда - такі:

  • зручний графік (позмінний графік роботи з робочою зміною 6-8 годин);
  • стабільна зарплата (від 34 000 гривень);
  • кар'єрне зростання.

"Після року роботи можна отримати третій клас, потім - другий, а згодом - перший, що підвищує рівень заробітної плати", - підсумували у прес-службі столичного метрополітену.

Публікація КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві просять ввести важливу зміну в роботі метро за "символічну плату".

Крім того, ми пояснювали, як діагностують і ремонтують рейки в метро Києва.

Читайте також, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовується вперше в Україні.

