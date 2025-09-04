Бесплатные курсы и 9 тысяч стипендии: кого приглашает на обучение метрополитен Киева

Киевский метрополитен объявил осенний набор на бесплатные курсы машинистов и машинисток электропоезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Украинцам рассказали, что основные требования к кандидатам (кандидаткам) на обучение от киевского метрополитена являются такими:
"Курсы - бесплатные. С выплатой ежемесячной стипендии в размере 9 000 гривен", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Отмечается, что после успешного завершения обучения и сдачи экзаменов выпускники:
Согласно графику, обучение в рамках курсов:
Известно, что оно будет состоять из двух частей - теоретической и практической.
Во время теоретического блока слушатели будут изучать:
Между тем практический блок предусматривает 11 недель поездной практики на линиях метро, работы в электродепо, отработки маневров и действий в аварийных ситуациях.
"Обучение будут проводить машинисты-инструкторы, которые имеют большой опыт работы на линии", - отметили в КП "Киевский метрополитен".
Набор на курсы машинистов/машинисток поездов от столичного метро продлится в течение текущего месяца - подать заявку можно до 1 октября.
Для этого нужно заполнить соответствующую анкету и поделиться такой информацией:
"После заполнения этой анкеты в течение нескольких дней с вами свяжется специалист кадров КП "Киевский метрополитен" для уточнения деталей", - объяснили украинцам.
Уточняется, что количество мест на курсах ограничено - 30 слушателей (по 10 человек в каждое электродепо).
Напоследок украинцам рассказали, что среди преимуществ работы машиниста/машинистки электропоезда - такие:
"После года работы можно получить третий класс, затем - второй, а затем - первый, что повышает уровень заработной платы", - подытожили в пресс-службе столичного метрополитена.
