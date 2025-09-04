Бесплатные курсы и 9 тысяч стипендии: кого приглашает на обучение метрополитен Киева

Киевский метрополитен объявил осенний набор на бесплатные курсы машинистов и машинисток электропоезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Каковы требования к кандидатам на обучение

Украинцам рассказали, что основные требования к кандидатам (кандидаткам) на обучение от киевского метрополитена являются такими:

возраст - от 18 лет;

отличное здоровье (которое проверят врачи);

образование - профессионально-техническое, неполное высшее или высшее.

"Курсы - бесплатные. С выплатой ежемесячной стипендии в размере 9 000 гривен", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Отмечается, что после успешного завершения обучения и сдачи экзаменов выпускники:

получат право управлять поездом;

начнут самостоятельную работу.

Как долго длятся курсы и из чего состоят

Согласно графику, обучение в рамках курсов:

начнется 6 октября 2025 года;

продлится до середины апреля 2026 года.

Известно, что оно будет состоять из двух частей - теоретической и практической.

Во время теоретического блока слушатели будут изучать:

правила и системы безопасности движения;

строение, технические особенности поездов и т.д.

Между тем практический блок предусматривает 11 недель поездной практики на линиях метро, работы в электродепо, отработки маневров и действий в аварийных ситуациях.

"Обучение будут проводить машинисты-инструкторы, которые имеют большой опыт работы на линии", - отметили в КП "Киевский метрополитен".

Как подать заявку, чтобы попасть на курсы

Набор на курсы машинистов/машинисток поездов от столичного метро продлится в течение текущего месяца - подать заявку можно до 1 октября.

Для этого нужно заполнить соответствующую анкету и поделиться такой информацией:

имя и фамилия;

возраст (сколько полных лет);

место жительства;

образование;

наличие технического образования (необязательно, но является бонусом);

есть ли опыт работы на железнодорожном транспорте;

в каком электродепо хотелось бы работать машинистом/машинисткой;

контактный телефон;

электронный адрес.

"После заполнения этой анкеты в течение нескольких дней с вами свяжется специалист кадров КП "Киевский метрополитен" для уточнения деталей", - объяснили украинцам.

Уточняется, что количество мест на курсах ограничено - 30 слушателей (по 10 человек в каждое электродепо).

Анкета будущего машиниста/машинистки метро (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Преимущества работы машинистом поезда в метро

Напоследок украинцам рассказали, что среди преимуществ работы машиниста/машинистки электропоезда - такие:

удобный график (посменный график работы с рабочей сменой 6-8 часов);

стабильная зарплата (от 34 000 гривен);

карьерный рост.

"После года работы можно получить третий класс, затем - второй, а затем - первый, что повышает уровень заработной платы", - подытожили в пресс-службе столичного метрополитена.

Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)