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Безкоштовні гігабайти в дорозі: на яких рейсах "Укрзалізниці" працює Wi-Fi

07:30 19.07.2026 Нд
2 хв
Інтернет від Starlink тепер доступний у дорозі, але є нюанси
aimg Сергій Козачук
Безкоштовні гігабайти в дорозі: на яких рейсах "Укрзалізниці" працює Wi-Fi Фото: в поїздах "Укрзалізниці" працює Wi-Fi (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Пасажири українських поїздів Інтерсіті та деяких маршрутів далекого сполучення можуть скористатися бездротовим інтернетом під час подорожі. Для користувачів доступні пакети високошвидкісного трафіку через Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Де працює Wi-Fi та які ліміти

За інформацією перевізника, наразі бездротовий інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ (як на внутрішніх, так і на закордонних рейсах), а також у чотирьох популярних поїздах далекого сполучення:

  • №91 Київ - Львів
  • №95 Київ - Рахів
  • №79 Дніпро - Львів
  • №81 Київ - Ужгород

Обсяг безкоштовного трафіку відрізняється залежно від типу поїзда.

В Інтерсіті кожному пасажиру надається 2 ГБ інтернету, для підключення достатньо обрати мережу WiFi test.

У поїздах далекого сполучення ліміт становить 5 ГБ, а підключення відбувається через спеціальний сайт.

Також пасажири можуть придбати безлімітний пакет (5 ГБ на повній швидкості, далі - до 1 Мбіт/с) за 120 гривень або активувати наявний ваучер.

Особливості роботи на маршруті

В "Укрзалізниці" попереджають, що з міркувань безпеки інтернет через Starlink може працювати повільніше або тимчасово зникати.

Зокрема, мережа може бути недоступною на швидкісних ділянках маршруту. Це пов'язано з обмеженнями ліміту швидкості для терміналів Starlink в Україні, що дозволяє убезпечити залізницю від використання аналогічного обладнання ворожими безпілотниками.

Сервіси та правила для пасажирів "Укрзалізниці"

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" додала нові вагони вітчизняного виробництва на популярні напрямки до Ужгорода та Дніпра, облаштувавши купе додатковими зручностями для пасажирів верхніх полиць та дітей.

Також на залізничних маршрутах в Україні та за кордоном вирушили в рейси дитячі вагони. Варто враховувати, що вік дітей для безкоштовних подорожей у них відрізняється залежно від того, внутрішній це рейс чи міжнародний.

Окремо перевізник навідав пасажирам правила перевезення велосипедів, підкресливши, що в один із типів поїздів з таким двоколісним транспортом взагалі не впустять.

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